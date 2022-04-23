В Крыму запасы в водохранилищах достигли рекордных отметок

По словам чиновника, за последний год наполняемость водохранилищ выросла почти втрое. При этом на фоне обильных осадков из некоторых водохранилищ приходится сбрасывать воду, чтобы избежать их переполнения.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 миллионов кубометров. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», — цитирует Кангиева РИА Новости.

