В Крыму запасы в водохранилищах достигли рекордных отметок

Запасы воды в водохранилищах естественного стока в Крыму достигли рекордных отметок. Об этом сообщил замглавы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев.

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По словам чиновника, за последний год наполняемость водохранилищ выросла почти втрое. При этом на фоне обильных осадков из некоторых водохранилищ приходится сбрасывать воду, чтобы избежать их переполнения.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 миллионов кубометров. Плюс, в горах еще лежит много снега. Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале», — цитирует Кангиева РИА Новости.

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