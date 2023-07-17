Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал теракт на Крымском мосту. Он назвал в Twitter мост «незаконным сооружением», которое «используется для доставки российских инструментов массовых убийств».

Подоляк добавил, что все подобные сооружения «недолговечны ... вне зависимости от причин разрушения».

Взрыв на Крымском мосту: Два человека погибли, пострадал ребенок

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Они находились на мосту в момент взрыва в машине с белгородскими номерами.

Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаТерактКрымский Мост

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