Подоляк предрек Крымскому мосту недолговечность

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Они находились на мосту в момент взрыва в машине с белгородскими номерами.

Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.



