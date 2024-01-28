Аксёнов подтвердил задержание диверсантов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил задержание правоохранителями участников всех диверсионных групп, которые совершали террористические акты на полуострове. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании «Вести Крым».

ФСБ задержала готовившего подрыв российской военной колонны диверсанта

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Аксёнова, диверсантов в Крыму строгое накажут, сообщает RT.

Ранее ФСБ в 2023 году пресекла деятельность разветвленной сети агентов украинских спецслужб в Крыму, готовившихся осуществить резонансные теракты и диверсии. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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