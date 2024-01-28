Аксёнов подтвердил задержание диверсантов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил задержание правоохранителями участников всех диверсионных групп, которые совершали террористические акты на полуострове. Об этом он заявил в эфире телерадиокомпании «Вести Крым».
«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Все без исключения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Аксёнова, диверсантов в Крыму строгое накажут, сообщает RT.
Ранее ФСБ в 2023 году пресекла деятельность разветвленной сети агентов украинских спецслужб в Крыму, готовившихся осуществить резонансные теракты и диверсии. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: В России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты
- Лидер «Коммунистов России» сдал в ЦИК как кандидат в президенты
- Аксёнов подтвердил задержание диверсантов в Крыму
- Голубев: В доме в Ростове-на-Дону обрушился первый подъезд
- Налоги и скандалы: Коучи против СМИ
- Байден высмеял Трампа, назвав его неудачником
- В МИД предупредили о последствиях конфискации недвижимости и активов России
- «Сыпались кирпичи»: Жильца обрушевшегося дома в Ростове-на-Дону рассказали подробности ЧП
- Появилось видео жилого дома с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону
- На журналистов «Известий» напали в Химках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru