ФСБ раскрыла в Крыму сеть готовивших теракты украинских агентов
ФСБ в 2023 году пресекла деятельность разветвленной сети агентов украинских спецслужб в Крыму, готовившихся осуществить резонансные теракты и диверсии. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, злоумышленники планировали преступления против представителей органов государственной власти, военнослужащих, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры региона. Боевики готовили теракты в том числе против главы Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова, пишет RT.
ФСБ выявила кураторов агентов из Главного управления разведки украинского Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), отмечает «Свободная пресса». Правоохранители также предотвратили 14 диверсионно-террористических актов на железной дороге, газораспределительных объектах, электроподстанциях, автотранспортных средствах.
В Крыму были задержаны 18 агентов и пособников спецслужб противника, причастных к диверсиям в регионе. Расследуется свыше 30 уголовных дел террористической направленности, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru