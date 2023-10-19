ФСБ задержала готовившего подрыв российской военной колонны диверсанта
Сотрудники ФСБ России задержали в Запорожской области гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщает ТАСС.
Действиями диверсанта руководили сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые также снабдили его компонентами взрывного устройства.
Мужчину был задержан силовиками, которые обнаружили и изъяли по месту его проживания 19 минометных мин, взрывчатое вещество массой 300 г, а также детонаторы.
Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению диверсии».
Ранее в Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru