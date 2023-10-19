ФСБ задержала готовившего подрыв российской военной колонны диверсанта

Сотрудники ФСБ России задержали в Запорожской области гражданина Украины, готовившего подрыв российской военной колонны, сообщает ТАСС.

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Действиями диверсанта руководили сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которые также снабдили его компонентами взрывного устройства.

Мужчину был задержан силовиками, которые обнаружили и изъяли по месту его проживания 19 минометных мин, взрывчатое вещество массой 300 г, а также детонаторы.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению диверсии».

Ранее в Приморском крае задержали диверсантов, которые пытались поджечь военкомат в городе Артмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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