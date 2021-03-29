500 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса
Около полумиллиона жителей Московской области вакцинировались от коронавируса в регионе. Ежедневно прививку делает 14-15 тысяч человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что сейчас очень важно продолжать вакцинацию. Препарат поступает в регион в достаточном количестве, а поставить прививку можно в поликлиниках, стационарах и торговых центрах. Записаться на прививку есть возможность через региональный портал госуслуг, в МФЦ и поликлиниках, а также по номеру 122.
Добавим, прививку от коронавируса можно делать людям старше 18 лет. Существуют противопоказания для беременных, кормящих матерей, а также лиц с хроническими заболеваниями или подверженных разным видам аллергии, напоминает «Радио 1».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин я сделал прививку от COVID-19. В отличие от глав других государств он не стал делать это на камеру.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН заявил, что это послужит примером для чиновников и для обычных граждан.
«Это нормально, что мы смотрим на президента, значит безопасно, наверное, думают люди. Я вот свою маму уговариваю сделать прививку, и она пока не решается. Тот факт, что названо, что это российская вакцина, но не раскрывается какая именно, мне кажется, это верным достоинством. Здорово, что мы его сохраняем», – отметил он в разговоре с НСН.
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