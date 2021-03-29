Инфекционист не исключил всплеск коронавируса в Москве
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что санэпиднадзор не прогнозирует роста случаев коронавируса в Москве, сообщает РИА Новости.
Эксперт отметил, что заболеваемость COVID-19 в столице может вырасти из-за активных прогулок в первые тёплые выходные. По его словам, всплеск на 10-20% может произойти примерно через две недели.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом стабильная, сообщает RT. При этом градоначальник отметил «небольшой рост» заболеваемости среди пожилых людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru