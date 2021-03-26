Бояков: ситуация в российской эстраде близка к катастрофе
Художественный руководитель МХАТ им. Горького специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Заполняемость театральных залов увеличат до 75%
Уже в эти выходные столичные театры смогут заработать на 75 процентов. Послабление ограничений ожидается ко Дню театра, который отмечается 27 марта. В департаменте культуры Москвы сообщили, что ждут соответствующего указа мэра.
Эдуард Бояков: «Это будет прекрасным подарком ко Дню театра. И мы во МХАТе его отмечаем ночными экскурсиями, творческими встречами. Так что мы очень сильно ждем этого указа, приходите к нам в театр», – сказал в эфире НСН Эдуард Бояков.
Путин поручил продумать организацию конкурса песен на русском языке
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству и администрации президента продумать организацию конкурса песен на русском языке.
Эдуард Бояков: «Мне кажется это поручение запоздалым, но лучше поздно, чем никогда. Потому что ситуация в русской музыке, в русской эстраде близка к катастрофической, по моему мнению. Страна, цивилизация не выживает без своей музыки, без эстрады», – прокомментировал он для НСН.
Путин привился от коронавируса
Президент России Владимир Путин я сделал прививку от COVID-19. В отличие от глав других государств он не стал делать это на камеру.
Эдуард Бояков: «Конечно, это послужит примером для чиновников и для обычных граждан. Это нормально, что мы смотрим на президента, значит безопасно, наверное, думают люди. Я вот свою маму уговариваю сделать прививку, и она пока не решается. Тот факт, что названо, что это российская вакцина, но не раскрывается какая именно, мне кажется, это верным достоинством. Здорово, что мы его сохраняем», – отметил он в разговоре с НСН.
Почти половина хочет, чтобы профессия их детей была связана с культурой
45 процентов россиян хотят, чтобы профессия их детей или внуков была связана со сферой культуры. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Эдуард Бояков: «Неплохой результат. Хорошо, что люди хотят, чтобы их дети работали в сфере культуры, а не в каких-то торговых организациях, к примеру, при всем уважении к этим областям человеческой деятельности, но все-таки культура является чем-то особенным, важным, прекрасным. И хорошо, что наши соотечественники связывают себя и своих детей с этим», – подчеркнул в беседе с НСН Эдуард Бояков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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