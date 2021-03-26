Бояков: ситуация в российской эстраде близка к катастрофе

Эдуард Бояков: «Конечно, это послужит примером для чиновников и для обычных граждан. Это нормально, что мы смотрим на президента, значит безопасно, наверное, думают люди. Я вот свою маму уговариваю сделать прививку, и она пока не решается. Тот факт, что названо, что это российская вакцина, но не раскрывается какая именно, мне кажется, это верным достоинством. Здорово, что мы его сохраняем», – отметил он в разговоре с НСН.

