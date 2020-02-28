2.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: Железный занавес эпидемии: Как коронавирус изолирует целые государства?

С 28 февраля Россия прекращает выдачу виз гражданам Ирана, а с 1 марта приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей. Та же участь может ожидать и Италию – МИД и вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовали россиянам воздержаться от поездок туда из-за самой большой в Европе вспышки коронавируса. Те же предупреждения звучали в адрес Ирана и Южной Кореи. При этом, несмотря на очаги заболевания по всему миру, десятки тысяч выявленных инфицированных и тысячи погибших от коронавируса, эксперты ВОЗ рекомендуют не отказываться ни от деловых и туристических поездок, ни от международной торговли.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, как новый коронавирус способен повлиять на арену международных отношений.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов;

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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