Российский дипломат указал на связь коронавируса с США

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в ходе своего выступления в пресс-центре НСН обратил внимание на тот факт, что от первого информационного вброса о коронавирусе в Китае выиграли фармацевтические компании.

«В своё время Онищенко [экс-глава Роспотребнадзора – прим. НСН] говорил о том, что использование таких процессов является новым видом гибридной войны. Мы видим политическую подоплёку и в этом процессе. Если раньше переделы рынков осуществлялись чисто военными путями, то сейчас видим новый вид переделов рынка с помощью определённых региональных мини-, микроэпидемий, которые раздуваются до глобальных масштабов и используются в своих целях – коммерческих, военно-политических и так далее», - заявил дипломат.

Сурма также предположил, что появление коронавируса нового типа в Китае может быть неслучайным – его могли использовать как билологическое оружие, намекнул он.

«Вызывает вопросы заявление США о том, что у них есть штаммы вируса и что они в течение двух месяцев могут создать вакцину, когда в реальности минимум полгода, и то и больше, уходит на испытания. Они знали заранее? Другого варианта мы не видим. С другой стороны, можно посмотреть на карту военных лабораторий, которые фактически по периметру окружили Китай и Россию. Ещё при Билле Клинтоне был запущен проект по развитию биотехнологий военного назначения и, в частности, связанных с анализом генов и так далее. Журналисты-международники обратили внимание, что новый коронавирус, вообще касается нации хань – самой распространённой в Китае и самой воинственной», - отметил профессор Дипломатической академии МИД.

Есть версия, что коронавирус также является инструментом влияния на лидера КНР Си Цзиньпина в преддверии переговоров с США, добавил эксперт.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, назвал эпидемию в Китае следствием «биологической диверсии».

