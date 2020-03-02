Дипломат: Коронавирус не изолирует Россию от Евросоюза

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в ходе своего выступления в пресс-центре НСН заявил, что, несмотря на быстрое распространение коронавируса в Европе, России пока нет необходимости «изолироваться» от ЕС.

«Вопрос об изоляции на текущий момент не стоит. В Италии тоже есть эпидемиологические службы, которые предпринимают необходимые меры. Другое дело, что Италия является точкой входа в Евросоюз, и с учётом итальянской ментальности этот информационный диск раскручивается очень активно, тем более что большая часть бюджета Италии формируется за счёт туристической деятельности. Россия будет постепенно реагировать на процесс развития по мере необходимости. Если сам Евросоюз не закрывается на текущий момент, и все службы здравоохранения в Европе и ВОЗ пока не говорят об этом, России нет необходимости на текущий момент полностью закрывать все границы», - отметил он.

Рекомендация властей РФ не ездить в Италию и прекратить продажу туров в эту страну – это превентивные меры, отметил Сурма. По его выражению, «ничего противозаконного Россия не осуществляет».

Реакция российского МИДа в дальнейшем будет зависеть от того, насколько Китай, Иран и Южная Корея смогут локализовать распространение коронавируса за пределы своих стран, добавил он.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил эффективность «агрессивных» мер России и ряда других стран в рамках противодействия коронавирусу Covid-2019.

