27.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство РФ призвали провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе, где автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

При этом с 1 октября 2018 года реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», согласно которому на формирование комфортной городской среды выделено более 280 млрд рублей.

В ходе пресс-конференции, её участники подведут итоги года в сфере ЖКХ, представят данные мониторинга в этой сфере, а также расскажут о проблемах, которые предстоит исправить.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов;

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева;

Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова;

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, председатель исполнительного комитета организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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