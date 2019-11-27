Совет домов: Россияне получают лишь половину положенного отопления

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Тем временем, с 1 октября прошлого года реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», согласно которому на формирование комфортной городской среды выделено более 280 млрд рублей.

По словам руководителя Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлии Белеховой россияне получают лишь половину положенного тепла. В беседе с НСН она заявила, что отопительные трубы находятся в плачевном состоянии.

«Если у нас с вами процесс износа более 70-80 процентов труб, мы понимаем сегодня, что при транспортировке тепла от котельной до конечного потребителя половиной этого тепла мы с вами отапливаем улицу. А все это оплачивает тот самый потребитель. Поэтому программа необходима, делать ее нужно на федеральном уровне, и, разумеется ввести ответственность и четкий контроль качества», - заключила она.

Ранее стало известно, что ветхое жилье с износом более 70 процентов планируют включить в региональные программы капремонта и ремонтировать за счет самих граждан. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что выступает против этой инициативы.



