Всероссийский аудит. В НСН обсуждают ситуацию с ЖКХ в стране

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Тем временем с 1 октября прошлого года реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», согласно которому на формирование комфортной городской среды выделено более 280 млрд рублей.

В ходе пресс-конференции, её участники подведут итоги года в сфере ЖКХ, представят данные мониторинга в этой сфере, а также расскажут о проблемах, которые предстоит исправить.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов;

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева;

Заместитель генерального директора госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк;

Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова;

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ, председатель исполнительного комитета организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов.



