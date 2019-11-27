Названы самые проблемные регионы в сфере ЖКХ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Тем временем, с 1 октября прошлого года реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», согласно которому на формирование комфортной городской среды выделено более 280 млрд рублей.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, что подготовка регионов к зиме в этом году была лучше. Однако она также назвала ряд регионов с плачевной ситуацией в сфере ЖКХ.

«Мы, когда проводили опрос среди наших экспертов, все оценили подготовку к зиме в этом году где-то на четверку по пятибалльной шкале. Они сказали, что в этом году все произошло лучше, чем в предыдущем. Вроде как-то ситуация немного налаживается. Но это реально уже не может спасти ситуацию, особенно в малых городах, в сельской местности, где износ инфраструктуры достигает уже 80%. Особенно тревожная ситуация за Уралом, Северо-запад, Ленинградская область, Карелия, Вологда. То есть у нас такие регионы и территории бедствия», - заключила она.

Ранее в Пензе в яму с кипятком провалился автомобиль, погибли два человека. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что ответственность за инцидент лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом, он отметил, что Пенза является одним из показательных городов России в сфере ЖКХ.



