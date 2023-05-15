16.05.2023 в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Все лучшее детям! Как отметят Международный день защиты детей в Москве?»

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, как правило, большинство запланированы на 1 июня. Кроме того, в этот день волонтеры обычно устраивают праздники в детдомах и больницах, организуются благотворительные вечера и концерты, сборы от которых направляют нуждающимся в помощи детям.

Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры: со сцены прозвучат музыкальные композиции из всеми известных кинофильмов и мультфильмов - «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Мама для Мамонтенка», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Гостья из будущего». Одна из самых любимых детских песен будет исполнена Димой Биланом, Лариса Долина споет «Трех белых коней» и «Чунга-Чангу». Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выступит с композицией «Разве это не чудо!», а Niletto прокатится со зрителями в «Голубом вагоне».

В ходе пресс-конференции участники расскажут о подготовке к торжественному мероприятию, посвященному Дню Защиты Детей.

Участники пресс-конференции:

Андрей Удалов , режиссер-постановщик

, режиссер-постановщик Вячеслав Шаинский, сын Владимира Шаинского

сын Владимира Шаинского Кирилл Туриченко , певец, солист группы «Иванушки Интернешнл»

, певец, солист группы «Иванушки Интернешнл» Георгий Гладков, композитор

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



