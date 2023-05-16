Москвичей пригласили на концерт в Кремлевском дворце на День защиты детей

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры.

Со сцены прозвучат музыкальные композиции из всеми известных кинофильмов и мультфильмов - «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Мама для Мамонтенка», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Гостья из будущего». Одна из самых любимых детских песен будет исполнена Димой Биланом, Лариса Долина споет «Трех белых коней» и «Чунга-Чангу». Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выступит с композицией «Разве это не чудо!», а Niletto прокатится со зрителями в «Голубом вагоне».

