Москвичей пригласили на концерт в Кремлевском дворце на День защиты детей
Режиссер-постановщик Андрей Удалов отметил, что концерт понравится не только маленьким зрителям, но и взрослым.
Режиссер-постановщик Андрей Удалов в пресс-центре НСН пригласил всех желающих на праздничный концерт в Кремлевский Дворец 1 июня.
«От лица всех наших участников мы приглашаем зрителей, которые захотят 1 июня посетить наше мероприятие, семьями прийти в Кремлевский Дворец и подарить в этот день все лучшее детям. Мы не сомневаемся, что вне зависимости от вашего возраста, вам будет очень интересно, у нас будет очень приятная программа, которая оставит самые позитивные впечатления», - рассказал он.
В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры.
Со сцены прозвучат музыкальные композиции из всеми известных кинофильмов и мультфильмов - «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Мама для Мамонтенка», «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Гостья из будущего». Одна из самых любимых детских песен будет исполнена Димой Биланом, Лариса Долина споет «Трех белых коней» и «Чунга-Чангу». Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выступит с композицией «Разве это не чудо!», а Niletto прокатится со зрителями в «Голубом вагоне».
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