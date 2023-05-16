«Пишут в стол»: Сын Шаинского призвал мотивировать авторов детских песен

В России не хватает современных песен для детей, заявил сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав Шаинский в пресс-центре НСН.

«Песни прошлого до сих пор не потеряли своей актуальности. Мой отец написал много детских песен, они проживут с нами еще не один десяток лет. Дети любят эти песни, сами их слушают. Когда дети становятся более самостоятельными, возникает такое понятие как мода. Очень мало современной музыки пишется для детей. Новой музыки практически нет. Мне кажется, это тот вопрос, которым мы могли бы заняться, повлиять на это, стимулировать, чтобы появлялись новые талантливые авторы. Я уверен, что эти авторы есть, но они пока пишут в стол. Творчество для детей – это сложная история. Авторы хотят работать в более с коммерческой точки зрения выгодных проектах», - отметил он.

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры: со сцены прозвучат музыкальные композиции из известных кинофильмов и мультфильмов - «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты» и многое другое.

