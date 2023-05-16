Композитор Гладков призвал вернуться к девизу «все лучшее – детям»

Композитор Григорий Гладков в пресс-центре НСН призвал вернуться к лозунгу «все лучшее – детям» и рассказал, как это было в советское время.

«Сегодня неправильный девиз. В советское время девиз был «все лучшее – детям». Все бесплатно было, кружки, секции, а сейчас по остаточному принципу. Надо вернуть этот лозунг. За детство счастливое наше, спасибо родная страна. Это сто процентов, все мои ровесники это подтвердят. Вот дальше что-то сломалось, а что касается детства…Песни были радостные, счастливые, это отражение внутреннего состояния», - поделился он.

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры.

Ранее солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался, что волнуется перед выступлением на концерте.

