«Сложно, но интересно»: Солист группы «Иванушки International» о работе с детьми

Певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в пресс-центре НСН рассказал о взаимодействии с детьми в школе и в рамках концертов.

«Я по образованию преподаватель в младших классах, учитель музыки. У меня была практика в школе, меня всегда любили дети, но это всегда большая ответственность. Это сложно, но интересно. Все, что связано с детьми, написание музыки, например, это очень большая ответственность за то, чему ты учишь ребенка и с каким настроением ребенок потом выйдет с концерта. Сейчас я готовлюсь выступать 1 июня в Кремлевском Дворце, очень волнуюсь», - поделился он.

В День защиты детей в Москве традиционно проходит много мероприятий, посвященных празднику, большинство запланированы на 1 июня. Главным мероприятием всегда считается концерт в Кремлевском Дворце, где выступает «золотой фонд» отечественной музыкальной культуры: со сцены прозвучат музыкальные композиции из известных кинофильмов и мультфильмов - «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты» и многое другое.