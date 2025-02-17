18.02.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Уронили доллар. Что будет с курсом валют в ближайшие месяцы»

Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля 2025 года, составляет 90,3099 рубля, официальный курс евро — 94,8876 рубля. Данные изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, согласно опросам ВЦИОМа, россияне ждут роста курса доллара в ближайшие месяцы. Большинство респондентов полагают, что доллар снова преодолеет отметку в 100 рублей, в апреле стоимость американской валюты поднимется вовсе до 114 рублей.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Каковы основные причина укрепления рубля?

До какой отметки может опуститься курс доллара?

Возможно ли, что валютный курс вновь резко изменится?

Почему пункты обмена валют стали закрываться, насколько это нормальная практика?

Как изменение курса доллара по отношению к рублю может сказаться на стоимости товаров и услуг?

В какой валюте сегодня выгодно хранить средства россиянам?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Экономисты/финансовые эксперты

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8