18.02.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Уронили доллар. Что будет с курсом валют в ближайшие месяцы»
Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля 2025 года, составляет 90,3099 рубля, официальный курс евро — 94,8876 рубля. Данные изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом, согласно опросам ВЦИОМа, россияне ждут роста курса доллара в ближайшие месяцы. Большинство респондентов полагают, что доллар снова преодолеет отметку в 100 рублей, в апреле стоимость американской валюты поднимется вовсе до 114 рублей.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Каковы основные причина укрепления рубля?
- До какой отметки может опуститься курс доллара?
- Возможно ли, что валютный курс вновь резко изменится?
- Почему пункты обмена валют стали закрываться, насколько это нормальная практика?
- Как изменение курса доллара по отношению к рублю может сказаться на стоимости товаров и услуг?
- В какой валюте сегодня выгодно хранить средства россиянам?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;
- Экономисты/финансовые эксперты
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8