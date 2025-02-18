«Золото и бизнес»: Ассоциация российских банков перечислила выгодные способы инвестиций

Самыми недоходными за последнее время были вложения в евро, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян. 

В сегодняшних условиях золото оказалось наиболее привлекательным объектом инвестиций для россиян, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

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«Самыми недоходными за последнее время были вложения в евро, более доходными были вложения в доллар. Недвижимость дала не самый сильный результат. Тем не менее, самая высокая доходность была у золота, особенно за последние несколько лет. Но на самом деле надо рассматривать еще такой важный инструмент, как инвестиции в бизнес. И вот здесь, при таких высоких кредитных ставках, конечно, у бизнеса некоторое тупиковое состояние. Вложения в бизнес при ключевой ставке в 21%, когда вклады дают 20-23% дохода... Зачем бизнесмен пойдет вкладывать в какие-то рисковые проекты? Поэтому с точки зрения сегодняшней картины, золото оказалось наиболее привлекательным объектом инвестиций», - сказал Тосунян.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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