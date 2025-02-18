«В феврале снижение»: Аналитик предсказала курс доллара к концу года не выше 120 рублей

Курс доллара будет падать на протяжении февраля на фоне налоговых платежей у экспортеров и продажи валюты, отметила в эфире НСН Оксана Бондаренко. 

Курс доллара к концу года, по разным прогнозам, не должен превышать 120 рублей, заявила финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.

СМИ: Разница между курсами покупки и продажи долларов достигла 10 рублей
«По моим прогнозам и тому, что видно сейчас, курс на протяжении февраля будет падать. Сейчас есть определенные налоговые платежи у экспортеров, идет продажа валюты. С точки зрения количества, спрос будет такой, что доллар будет падать, потом он поднимется и к концу года не должен быть больше 120 рублей», - сказала Бондаренко.

Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля, составляет 90,3 рубля, официальный курс евро – 94,8 рубля. Изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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