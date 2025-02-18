«В феврале снижение»: Аналитик предсказала курс доллара к концу года не выше 120 рублей
Курс доллара будет падать на протяжении февраля на фоне налоговых платежей у экспортеров и продажи валюты, отметила в эфире НСН Оксана Бондаренко.
Курс доллара к концу года, по разным прогнозам, не должен превышать 120 рублей, заявила финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.
«По моим прогнозам и тому, что видно сейчас, курс на протяжении февраля будет падать. Сейчас есть определенные налоговые платежи у экспортеров, идет продажа валюты. С точки зрения количества, спрос будет такой, что доллар будет падать, потом он поднимется и к концу года не должен быть больше 120 рублей», - сказала Бондаренко.
Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля, составляет 90,3 рубля, официальный курс евро – 94,8 рубля. Изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3
- В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО
- Захарова: У Каллас нет совести, если она заявляет, что ВСУ не убивает мирных россиян
- Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
- Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента
- Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт
- «Локомотив» взыскал полмиллиона рублей с выбежавшего на лед болельщика
- Гидрометцентр: Январь в европейской части России стал самым теплым за всю историю
- Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала
- Медведев сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на КТК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru