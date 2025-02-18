Рублевые депозиты назвали самым выгодным способом хранения денег

Ставка по некоторым вкладам достигала 20,4% на конец 2024 года на фоне увеличенной ставки Центробанка, отметила в эфире НСН Оксана Бондаренко. 

Самый выгодный способ хранения денег для россиян сегодня – это рублевые депозиты, заявила финансовый эксперт Оксана Бондаренко в пресс-центре НСН.

ЦБ назвал золото самым доходным финансовым активом в 2024 году
«Если посмотреть статистику, то в связи с увеличенной ставкой ЦБ по некоторым вкладам ставка достигает 20,4% на конец 2024 года. Конечно, с уменьшением ставки Банка России вклады будут дешеветь. Но сегодня, если сравнивать приоритеты, куда вкладывать деньги, то это рублевые депозиты. Они по факту сегодня выгоднее. С 2015 по 2024 год также увеличилось золото в три раза, в том числе и правительство переходит на вложения денег в золото. Сбережения в долларах показали прирост в 6,14%, что ниже инфляционной ставки», - сказала Бондаренко.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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