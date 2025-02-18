«Недооцененность в разы»: Ассоциация банков России назвала справедливый курс рубля

Если предпринять правильные финансовые шаги, то рубль можно укрепить не на проценты, а в разы, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян. 

Рубль сильно недооценен, его можно укрепить в разы при проведении правильной финансовой политики, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

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«Справедливость – понятие неэкономическое. Но если говорить о недооцененности рубля, то, с учетом ресурсов страны, многих экономических показателей… Идет явная недооцененность рубля, но эта недооцененность именно в силу проводимой финансовой политики. Если сделать два-три-четыре шага по укреплению рубля, а такие возможности есть при нашем ресурсе, и такие шаги кардинально отличаются от проводимых действий финансовых властей... То уверен, что рубль укрепится, причем не на проценты, а в разы», - сказал Тосунян.

Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля, составляет 90,3 рубля, официальный курс евро – 94,8 рубля. Изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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