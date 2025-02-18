«Эльдорадо для вкладов»: Свободные средства больше миллиона рублей есть у 4% россиян

Если банки будут долго привлекать россиян вкладами под 20%, то и кредиты будут выдаваться длительное время под 30-40%, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.

Свободные средства больше миллиона рублей есть лишь у 4% россиян, вклады с высокой доходностью должны радовать только тех, у кого большие свободные остатки, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Золото и бизнес»: Ассоциация российских банков перечислила выгодные способы инвестиций
«До тех пор, пока сохраняется ключевая ставка на этом уровне, вклады тоже будут банки держать на высоком уровне. Но это не нормально. Если банки привлекают по ставкам 20% вклады, то кредиты будут выдаваться под 30-40%. Это, кончено, радует вкладчиков, но у нас серьезные свободные средства есть у очень ограниченного количества населения, тем более, если речь идет о средствах более миллиона. А 96% населения имеют средства свободные меньше миллиона рублей. Радовать 20% вклады должны тех, у кого большие свободные остатки – это, конечно, Эльдорадо для них сейчас», - сказал Тосунян.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ВкладыБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры