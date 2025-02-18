«Только волатильность»: Ассоциация банков России не видит причин для укрепления рубля
Парадокс в том, что властям выгодно иногда иметь слабый рубль, чтобы решать бюджетные проблемы, отметил в эфире НСН Гарегин Тосунян.
Ждать укрепления рубля не следует, пока в России курс нацвалюты зависит от отдельных политических фактов и нет долгосрочного таргетирования курса, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Назвать это укреплением я бы не рискнул, потому что это один из элементов высокой волатильности рубля. И то, что курс рубля на самом деле за такое короткое время претерпевает такие сильные изменения и на какое-то время сейчас укрепился… Нельзя назвать укреплением, потому что это никак не прогнозируемый долгосрочный тренд. Это фактически реакция на политические события. Когда курс нацвалюты зависит от отдельных политических фактов, а не от общей экономической ситуации, когда нет таргетирования курса рубля долгосрочного, стабильного, то ожидать, что он укрепится, не приходится. Парадокс в том, что властям выгодно иногда иметь слабый рубль, чтобы решать бюджетные проблемы», - сказал Тосунян.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, передает «Радиоточка НСН».
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