Депутат Кирьянов призвал россиян инвестировать в золото, а не валюту

Для того, чтобы сохранить свои сбережения, необязательно покупать килограммы золота, отметил в эфире НСН Артем Кирьянов. 

Сегодня россиянам следует инвестировать в золото, а не в доллар или евро, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Сегодня мы все понимаем, что инвестиции в доллар и евро являются непродуктивными и могут быть ограничены в том числе российским законодательством. Поэтому я всегда призывал инвестировать в наше национальное достояние. Сегодня наше национальное достояние – это золото и бриллианты. Мы понимаем, что, покупая золото для того, чтобы сберечь свои сбережения, необязательно скупать килограммы. Вместо того, чтобы инвестировать в евро или доллары, нужно покупать золото - это самая нужная инвестиция», - сказал Кирьянов.

Российский рубль уверенно укрепляется к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 февраля, составляет 90,3 рубля, официальный курс евро – 94,8 рубля. Изменения курса начались с 12 февраля на фоне разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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