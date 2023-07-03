6.07.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг первого заместителя председателя думского комитета по экологии Владимира Бурматова на тему: «Пять лет тюрьмы и конфискация. Как ужесточат наказание за жестокое обращение с животными»

В России предложили изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. С такой идеей выступил первый зампред думского комитета по экологии, депутат Владимир Бурматов.

Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто пока идет следствие животное остается с тем, кто причинил ему зло.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Какое наказание сегодня предусмотрено за жестокое обращение с животными?

Каков шанс, что после изъятия животного, хозяин не приобретёт новое и продолжит издеваться?

Куда будут изымать животных?

Какова статистика за последнее время уголовных дел, связанных с жестокостью к животным?

Как быть с подростками, которые ради «лайков» издеваются над животными?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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