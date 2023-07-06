«Штрафы до 100 тысяч»: В Госдуме призвали наказывать за пропаганду жестокого обращения с животными

Всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

«Треш-стримеры сейчас все чаще издеваются над животными. Мы, как правило, их находим. Мы привлекаем их к ответственности, но остаются те, кто это транслируют, кто это репостит, выкладывают у себя. Важен умысел. Если ты это выкладываешь с целью пропаганды, должна быть ответственность. У нас есть целые студии, которые на экспорт делают это видео. Они должны отвечать. По закону можно привлечь к ответственности того, кто в кадре был, но есть те, кто снимал, кто распространял. Мы предложили очень крупные штрафы до 100 тысяч рублей за распространение такого контента. Вдобавок мы работаем над тем, чтобы привлекать к наказанию несовершеннолетних в том числе», - рассказал он.

Ранее он также предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.

