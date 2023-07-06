Госдума запретит проведение «калечащих операций» в ветклиниках
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов привел примеры запрещенных операций.
Ветеринарным клиникам надо запретить проводить «калечащие операции», заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН. Он рассказал, как решается вопрос возможного дефицита.
«Тема калечащих операций также поднимается нами, некоторые ветеринарные клиники этим занимаются. Большинство клиник отказывает в проведении этих операций. Это подрезание когтей вместе с фалангами пальцев у кошек, например, что делает их инвалидами и так далее. Есть операции подрезания голосовых связок и другие. Мы выступаем за то, чтобы такое безобразие полностью запретить ветеринарным клиникам. Этим ветклиникам будет грозить закрытие», - добавил он.
Ранее он также предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.
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