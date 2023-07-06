Бурматов: Иностранные производители ветпрепаратов шантажируют Россию
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявил, что отечественным компаниям упростили регистрацию препаратов.
Иностранные производители ветеринарных препаратов шантажируют Россию, угрожая дефицитом, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН. Он рассказал, как решается вопрос возможного дефицита.
«Ряд производителей иностранных, которые являются монополистами, шантажируют Россию. Они не желают получать сертификаты и шантажируют страну возможным дефицитом ветеринарных препаратов. Россельхознадзор делает все, чтобы дефицита не допустить, пустить на рынок производителей из дружественных стран, которые раньше сюда товар не поставляли. А также необходимо стимулировать российских производителей, чтобы они этот товар импортозамещали. Получается, санкции не только против граждан, но и против животных вводят. Мы упростили регистрацию таких препаратов, даем нашим компаниям свои препараты зарегистрировать быстрее», - отметил он.
Всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности, заявил ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
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