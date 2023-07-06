«Убийство животных»: Бурматов исключил возвращение эвтаназии в федеральные законы

Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН заявил, что эвтаназия не появится в федеральных законах ни в каком виде.

«Хочу сказать, что в Госдуме сейчас находятся порядка 11 законопроектов, которые в той или иной форме предлагают возвращение эвтаназии, то есть усыпление и так далее. Речь идет об убийстве, возвращать это мы не собираемся. Все эти законопроекты будут отклонены. Никто не разрешит снова убивать животных. В федеральном законе эвтаназия не появится», - рассказал он.

Ранее он также предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.

