«Убийство животных»: Бурматов исключил возвращение эвтаназии в федеральные законы
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметил, что подобные законопроекты Госдума отконит.
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН заявил, что эвтаназия не появится в федеральных законах ни в каком виде.
«Хочу сказать, что в Госдуме сейчас находятся порядка 11 законопроектов, которые в той или иной форме предлагают возвращение эвтаназии, то есть усыпление и так далее. Речь идет об убийстве, возвращать это мы не собираемся. Все эти законопроекты будут отклонены. Никто не разрешит снова убивать животных. В федеральном законе эвтаназия не появится», - рассказал он.
Ранее он также предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.
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