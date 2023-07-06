Бурматов призвал конфисковать животных у уличных фотографов

У уличных фотографов необходимо конфисковать животных, так как они держат их у себя дома незаконно, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

«Сегодня часто уличные фотографы предлагают фото с животными, с медвежатами, львятами и так далее в курортных городах. Они их всех держат на участках или квартирах, а это запрещено законом. Нам нужен эффективный механизм конфискации этих животных, начнем с этого», - рассказал он.

Ранее он предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.

