«Созваниваемся с Запашными»: Бурматов рассказал об ужесточении правил для цирков и зоопарков

Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН рассказал, как ужесточаются правила для цирков и зоопарков.

«Мы последовательно идем к тому, чтобы в отношении цирков и зоопарков ужесточать законодательство. В этой сфере до недавнего времени был правовой хаос. Мы ввели лицензирование для этой деятельности, получить лицензию для цирков и зоопарков очень сложно, мягко говоря. Очень много требований, многим приходится проводить реконструкцию учреждения. Мы полностью запретили извращенные формы – передвижные зоопарки, контактные зоопарки. Кое-кто продолжает этим заниматься, но это незаконно, до первого визита прокуратуры. За это грозит уголовная ответственность. Также появились еще и огромные штрафы. У нас любой мэр города может запретить выступление цирка, если люди против. Поэтому это еще и вопрос к гражданам. Важна позиция каждого по этому вопросу. Раз в месяц мы с Запашными созваниваемся, они нас поддерживают, они против цирков шапито», - отметил он.

Всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности, заявил ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.

