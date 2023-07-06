«Созваниваемся с Запашными»: Бурматов рассказал об ужесточении правил для цирков и зоопарков
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметил, что «извращенные формы» использования животных уже запрещены.
Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН рассказал, как ужесточаются правила для цирков и зоопарков.
«Мы последовательно идем к тому, чтобы в отношении цирков и зоопарков ужесточать законодательство. В этой сфере до недавнего времени был правовой хаос. Мы ввели лицензирование для этой деятельности, получить лицензию для цирков и зоопарков очень сложно, мягко говоря. Очень много требований, многим приходится проводить реконструкцию учреждения. Мы полностью запретили извращенные формы – передвижные зоопарки, контактные зоопарки. Кое-кто продолжает этим заниматься, но это незаконно, до первого визита прокуратуры. За это грозит уголовная ответственность. Также появились еще и огромные штрафы. У нас любой мэр города может запретить выступление цирка, если люди против. Поэтому это еще и вопрос к гражданам. Важна позиция каждого по этому вопросу. Раз в месяц мы с Запашными созваниваемся, они нас поддерживают, они против цирков шапито», - отметил он.
Всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности, заявил ранее первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший первый зампред Сбербанка Лев Хасис исключен из британского санкционного списка
- Госдума запретит проведение «калечащих операций» в ветклиниках
- Лукашенко исключил отправку белорусских войск на Украину
- Минобороны: ВС России уничтожили 165 военных ВСУ на двух направлениях
- Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ и иностранных наемников
- Шевчук анонсировал новый альбом
- Правительство России расширило список творческих профессий
- Захарова: амбиции Японии и Германии стать членами Совбеза ООН - беспочвенны
- Лукашенко: Россия является будущим планеты
- Адвокат: Олега Митволя перевели под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru