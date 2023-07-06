«Настоящая революция»: Бурматов раскрыл детали законопроекта об обращении с животными

Первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре НСН представил детали нового законопроекта в сфере жестокого обращения с животными.

«Буквально недавно президент подписал наш законопроект, соавтором которого я являюсь. Включаются в Административный кодекс сразу несколько новых составов – ответственность за жестокое обращение с животными, за выброшенных животных, за нарушения в цирках и зоопарках, за нарушения в приютах, за покусы. Это настоящая революция в юриспруденции. Редко вносятся такие изменения, повысить штрафы за нарушение ПДД – это часто происходит, а вот пять новых составов – это новость. Нам предстоит работать над правоприменительной практикой», - отметил он.

Среди изменений в законодательстве – возможность конфисковать животных, добавил депутат.

«Этого не хватает, потому что животное остается с живодером, когда идет проверка. Животные будут передаваться на передержку к волонтерам. Начать мы решили с диких животных, которые продолжают жить дома, несмотря на запрет», - рассказал он.

Ранее он предложил изымать животных у нерадивых хозяев, допустивших жестокое обращение с ними. Случаев жестокого обращения с животными много, и после изменений в законодательство живодеры начали получать реальные сроки, но часто, пока идет следствие, животное остается с тем, кто причинил ему зло.

