22.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Спорт под санкциями: какое будущее ждет российских спортсменов?»

УЕФА продлил дисквалификацию российских футбольных клубов и всех национальных сборных на весь сезон 2022-2023 года. Практически весь остальной российский спорт находится в международном бане на неопределенный срок. Российские олимпийцы из-за санкций МОК и запрета участия в квалификационных турнирах могут пропустить Олимпийские игры 2024 года в Париже. В других видах спорта пока действует бессрочная дисквалификация российских и белорусских спортсменов. Исключение составляют только российские хоккеисты, играющие в Национальной хоккейной лиге, с которыми американские и канадские клубы пока не расторгают контракты, а также теннисисты и шахматисты, которым разрешено выступать в международных турнирах под нейтральным флагом в личном качестве. Но и тут есть точечные санкции: российские теннисисты решением организаторов (которое, кстати, официально осудили и мужская, и женская Международные федерации тенниса) не допущены на Уимблдон.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова ситуация в российском спорте сегодня?

Какое будущее ждет российских спортсменов?

Есть ли вероятность смягчения санкций?

Возможно ли импортозамещение в спорте?

Какие виды спорта пострадали больше всего?

Участники пресс-конференции:

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета по международным делам Светлана Журова;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



