«Здравая нотка»: Журова заявила, что не все федерации спорта поддерживают санкции
Некоторые спортивные чиновники, которые раньше были против России, теперь заявляют, чтобы в соревнованиях участвовали все спортсмены, отметила в эфире НСН Светлана Журова.
Далеко не все федерации спорта хотят присоединиться к санкциям против России, на сегодняшний день многие продолжают допускать российских спортсменов до соревнований, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Все видят, что происходит. Мы не можем сказать, когда это закончится, потому что, несомненно, все зависит от политической ситуации, спецоперации и того, захочет ли продлить мировое сообщество санкции. Хотя мы уже слышим от ряда спортивных чиновников, тех, кто был против нас какое-то время, здравую нотку. Они говорят о том, что спортсмены должны участвовать в соревнованиях. От того же Макларена мы это неожиданно услышали. В рядах самих спортивных чиновников веют сомнения. Некоторые федерации продолжают допускать наших спортсменов, например, теннис», - сказала Журова.
По ее словам, другие федерации спорта вскоре могут перенять позитивные настроения в отношении российских спортсменов и не делать негативных заявлений.
«Теннис, будучи самодостаточной федерацией, принял решение о том, чтобы у них соревновались лучшие из лучших. У меня есть полное понимание, что Международная федерация тенниса держится, они говорят, что они за спорт. Самое удивительное, что это дело за разным. Спортсмены внутри тоже не так часто высказывают какой-то негатив про ситуацию. В этом отношении тот же НХЛ… Есть какие-то возгласы, но они тихие и это тоже не часто бывает. Будем надеяться, что эта ситуация перекинется на другие федерации и они тоже будут солидарны», - резюмировала Журова.
Ранее канадский юрист Ричард Макларен, глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела, связанного с допинг‑скандалом на Олимпийских играх‑2014, призвал допустить российских спортсменов на международную арену.
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