«А если нет спонсора?»: Журова заявила о неравенстве доходов российских спортсменов
В некоторых видах спорта начала проявляться проблема спонсорства и доходов, отметила в эфире НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Все российские спортсмены имеют одинаковую господдержку, однако спонсор есть не у каждого, раньше разницу в доходах можно было компенсировать выигрышем в международных соревнованиях, а с приходом санкций такая возможность начала исчезать, рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН.
«Что я слышу от спортсменов? У каждого спортсмена одинаковая господдержка, но у кого-то свой спонсор. И представьте, когда в команде у кого-то есть спонсор, а у кого-то – нет? А выступают они примерно одинаково, просто один более интересен болельщикам, или ему повезло, или в субъекте, где он находится, этот вид спорта интересен болельщикам и лично этому спонсору. И теперь все эти люди в одной команде… Это вызывает негатив: другие ребята тоже так хотят. И если раньше это можно было компенсировать тем, что ребята выигрывали международные соревнования и получали призовые... Теперь эти спортсмены понимают: призовых не будет. А у другого спортсмена спонсор остается: выступает он, может быть, хуже, но получает больше. Я вижу, что в некоторых видах спорта это начало появляться», - сказала Журова.
По ее словам, чемпионаты России необходимо довести до такого уровня, чтобы доходы спортсменов от них были как от победы на чемпионате мира.
«Нам внутри страны нужно справедливо к этому подойти – в частности, по части призовых в чемпионатах России. Надо довести чемпионаты России до уровня внимания болельщиков, ТВ и спонсоров, чтобы это было адекватно доходам от победы на чемпионате мира. Тогда будет другой интерес, ребята не выйдут из тренинга. И это не только про деньги: для спортсменов это их профессиональная деятельность, они только этим и занимаются. Но раньше у них была супермотивация представлять страну на международном уровне… А теперь у них временно ее отняли. Чтобы она не ушла на ноль, надо их всей страной поддержать», - резюмировала Журова.
Ранее Светлана Журова в пресс-центре НСН заявила, что в СССР спортсмены крайне редко выезжали за границу, в стране была система поддержки и поощрений.
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