Журова заявила о новом финансировании российского спорта

Многие сметы с международных соревнований будут пересмотрены, отметила в эфире НСН олимпийская чемпионка Светлана Журова. 

В ближайшее время планируется перераспределение бюджета с международных соревнований на российские, при этом точно нет смысла строить арены под все виды спорта, сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый заместитель руководителя комитета по международным делам Светлана Журова в пресс-центре НСН.

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«Насколько я понимаю, планируется перераспределение: раз мы не едем на международные соревнования, будут многие сметы пересмотрены в пользу российских соревнований. Они были заложены в бюджете. Также мы планировали проведение международных соревнований, и предусмотренные на это деньги тоже перераспределят. И есть определенное понимание, что в ближайшее время точно нет смысла строить арены по всем видам спорта, на которых мы должны принять чемпионат мира. А вот спортивные объекты шаговой доступности нужны. И должно быть проанализировано по городам, какие нужны площадки, и не только открытые - те, которые не требуют дворцов», - сказала Журова.

Ранее организатор спортивных соревнований Николай Зимин в пресс-центре НСН отмечал, что в условиях санкций в России необходимо развивать внутренние спортивные соревнования и поддерживать конкуренцию как между спортсменами, так и между турнирами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеСпортРоссия
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