Журова заявила о новом финансировании российского спорта

«Насколько я понимаю, планируется перераспределение: раз мы не едем на международные соревнования, будут многие сметы пересмотрены в пользу российских соревнований. Они были заложены в бюджете. Также мы планировали проведение международных соревнований, и предусмотренные на это деньги тоже перераспределят. И есть определенное понимание, что в ближайшее время точно нет смысла строить арены по всем видам спорта, на которых мы должны принять чемпионат мира. А вот спортивные объекты шаговой доступности нужны. И должно быть проанализировано по городам, какие нужны площадки, и не только открытые - те, которые не требуют дворцов», - сказала Журова.

Ранее организатор спортивных соревнований Николай Зимин в пресс-центре НСН отмечал, что в условиях санкций в России необходимо развивать внутренние спортивные соревнования и поддерживать конкуренцию как между спортсменами, так и между турнирами.

