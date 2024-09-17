19.09.2024 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спасти брак: Поможет ли закон о медиации»

С каждым годом количество разводов в России растет. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов. Чаще всего россияне разводятся зимой, а именно в январе и феврале.



Для сохранения семей, особенно тех, где есть дети, предлагают самые разные меры. Например, Минюст разрабатывает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. С другой стороны, в Госдуме готовят новый законопроект о разводах с участием психологов. Инициативой предусматривается, что пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в ситуациях, когда один из супругов не согласен на расторжение брака, должны пройти для сохранения семьи консультации у семейного психолога. Также депутаты предлагают ввести выплаты за долгий брак по всей России: пока они действуют только в некоторых регионах.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

В каких регионах России больше всего браков и разводов?

Какие меры принимает государство для сохранения института семьи?

Какая вероятность сделать медиацию обязательной при разводах?

На сколько тяжело примирить тех, кто уже решил разводиться?

Какой процент браков сохраняет медиация?

Какие психологические проблемы приводят к разводам?



Участники пресс-конференции:

Спиридонов Александр, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле;

заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле; Моисеева Мира , юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор;

, юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор; Леонтьева Диана, психолог.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



