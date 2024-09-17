19.09.2024 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Спасти брак: Поможет ли закон о медиации»
С каждым годом количество разводов в России растет. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов. Чаще всего россияне разводятся зимой, а именно в январе и феврале.
Для сохранения семей, особенно тех, где есть дети, предлагают самые разные меры. Например, Минюст разрабатывает законопроект, предусматривающий обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака. С другой стороны, в Госдуме готовят новый законопроект о разводах с участием психологов. Инициативой предусматривается, что пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в ситуациях, когда один из супругов не согласен на расторжение брака, должны пройти для сохранения семьи консультации у семейного психолога. Также депутаты предлагают ввести выплаты за долгий брак по всей России: пока они действуют только в некоторых регионах.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- В каких регионах России больше всего браков и разводов?
- Какие меры принимает государство для сохранения института семьи?
- Какая вероятность сделать медиацию обязательной при разводах?
- На сколько тяжело примирить тех, кто уже решил разводиться?
- Какой процент браков сохраняет медиация?
- Какие психологические проблемы приводят к разводам?
Участники пресс-конференции:
- Спиридонов Александр, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле;
- Моисеева Мира, юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор;
- Леонтьева Диана, психолог.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8