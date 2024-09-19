«Брак не спасет»: Обязательная медиация при разводах нарушит права граждан

Обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда, заявила юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН.

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«Семейная медиация – это вид переговорного процесса в сложившейся ситуации, когда речь идет о семейном конфликте. По поводу того, спасет ли она брак… Как судебный юрист и педагог-психолог скажу: брак спасать не нужно! Это заблуждение, и об этом активно говорит сообщество медиаторов. Медиация ни от чего не спасает. Медиатор организовывает переговоры таким образом, чтобы стороны могли договориться. Стороны уже приняли решение по поводу брака. И в Семейном кодексе у нас прописано, что никто не имеет право произвольно вмешиваться в отношения семьи», - объяснила она.

Моисеева подчеркнула, что сделать медиацию обязательной нельзя, так как это нарушение законодательства.

«Если мы говорим о том, чтобы сделать медиацию обязательной, то это нарушение закона! Его тогда надо в корне отменить. В нынешних реалиях это нарушает и конституционные права граждан. Да, могут быть информационные встречи перед расторжением брака, но тогда законодатели должны менять Семейный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс. Если стороны уже приняли решение расторгать брак при наличии детей, то он расторгается не в органах ЗАГСа, а в судебном порядке. А если стороны придут к медиатору, даже пройдя информационную встречу с медиатором, то медиативное соглашение не является основанием для изменений в Росреестре по имуществу. К чему приведет обязательность семейной медиации? К тому, что у нас в палатках будут выдавать справки за деньги, что человек прошел процедуру», - предупредила собеседница НСН.

Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.

