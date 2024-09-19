«Брак не спасет»: Обязательная медиация при разводах нарушит права граждан
Мира Моисеева заявила НСН законодателям придется менять Семейный и Гражданско-процессуальный кодекс.
Обязательная медиация при разводах нарушит конституционные права граждан, при этом имущественные договоренности нельзя будет закрепить без суда, заявила юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева в пресс-центре НСН.
{{related_post_tpzupZpRJ}}
«Семейная медиация – это вид переговорного процесса в сложившейся ситуации, когда речь идет о семейном конфликте. По поводу того, спасет ли она брак… Как судебный юрист и педагог-психолог скажу: брак спасать не нужно! Это заблуждение, и об этом активно говорит сообщество медиаторов. Медиация ни от чего не спасает. Медиатор организовывает переговоры таким образом, чтобы стороны могли договориться. Стороны уже приняли решение по поводу брака. И в Семейном кодексе у нас прописано, что никто не имеет право произвольно вмешиваться в отношения семьи», - объяснила она.
Моисеева подчеркнула, что сделать медиацию обязательной нельзя, так как это нарушение законодательства.
«Если мы говорим о том, чтобы сделать медиацию обязательной, то это нарушение закона! Его тогда надо в корне отменить. В нынешних реалиях это нарушает и конституционные права граждан. Да, могут быть информационные встречи перед расторжением брака, но тогда законодатели должны менять Семейный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс. Если стороны уже приняли решение расторгать брак при наличии детей, то он расторгается не в органах ЗАГСа, а в судебном порядке. А если стороны придут к медиатору, даже пройдя информационную встречу с медиатором, то медиативное соглашение не является основанием для изменений в Росреестре по имуществу. К чему приведет обязательность семейной медиации? К тому, что у нас в палатках будут выдавать справки за деньги, что человек прошел процедуру», - предупредила собеседница НСН.
Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года
- Экс-начальника генштаба армии Молдавии обвинили в госизмене
- В Индии сошли с рельсов 25 вагонов с углем
- ФСБ задержала участников группировки, фиктивно прописывающих африканцев в РФ
- В Петербурге каршеринговый автомобиль столкнулся с автобусом
- Власти Казахстана вернули $2,3 млрд незаконно выведенных активов
- Сенатор Тараканов от Тюменской области решил сложить свои полномочия
- СМИ: КНДР запустила в Южную Корею более 160 шаров с мусором
- Японская Icom: Взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства 10 лет назад
- Больше всего россиян хотели бы узнать предысторию «Приключений Шерлока Холмса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru