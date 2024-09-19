Психологи и юристы назвали топ-3 причины разводов в России

Диана Леонтьева и Мира Моисеева рассказали НСН, что россияне разводятся из-за измен, быта и финансовых проблем. 

Чаще всего россияне разводятся из-за измен, бытового недопонимания и зависимостей, заявила психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН.

«Есть три основные причины разводов, я недавно поднимала статистику. Первая – это измены. Большая часть населения не готова узнавать правду, люди предпочитают об этом не знать. Второе – это недопонимание, конфликты, люди просто не могут в быту договориться. Это свойственно больше молодым парам, которые не готовы быть гибкими и мириться. Третья причина – это внутренние конфликты и состояния человека, которые приводят к зависимостям. В этом случае говорить о сохранении семьи уже сложно», - отметила она.

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Со своей стороны, юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева указала еще на проблемы в финансовых вопросах.

«Первая причина – это отсутствие уважения. Вторая причина – это отсутствие интимных отношений, люди не знают, как обратиться к помощи специалистам, не озвучивают друг другу свою проблему и замыкаются в себе. Третья причина – финансовые сложности, кредиты, люди не видят выхода», - добавила она.

Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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