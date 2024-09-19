Психологи и юристы назвали топ-3 причины разводов в России

Со своей стороны, юрист семейного и наследственного права, профессиональный медиатор Мира Моисеева указала еще на проблемы в финансовых вопросах.

«Первая причина – это отсутствие уважения. Вторая причина – это отсутствие интимных отношений, люди не знают, как обратиться к помощи специалистам, не озвучивают друг другу свою проблему и замыкаются в себе. Третья причина – финансовые сложности, кредиты, люди не видят выхода», - добавила она.

Семейная медиация позволит сократить число разводов на 15%, независимый посредник поможет тем семьям, которые столкнулись с непониманием в отношениях, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.



