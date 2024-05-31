04.06.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Схема на миллиард: чему учит дело Блиновской»

Недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект, приравнивающий популярных блогеров к средствам массовой информации. Согласно законопроекту, блоги и страницы в социальных сетях, суточная посещаемость которых достигает 3000 посещений, должны быть занесены в определенный реестр. Авторы включенных в реестр ресурсов должны проверять достоверность размещаемой информации и выполнять ряд правил. Напомним, что в последнее время популярных блогерш в России обвиняют в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Самым резонансным стало «дело Блиновской», где суд признал законным продление ареста блогеру Елене Блиновской до 26 июля. В рамках уголовного дела о неуплате 905 млн руб. налогов блогер выплатила в бюджет более 140 млн руб. Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 11,2 миллиона рублей. У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) появился еще один долг перед российскими налоговиками. На данный момент его сумма составляет около 20 млн рублей. По данным СМИ российские правоохранительные органы сегодня проверят 32 блогера-миллионника на причастность к отмыванию денег и неуплату налогов.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как много сегодня блогеры задолжали государству?

Как сегодня блогеры проверяются на факт легальности оказанных рекламных услуг?

Можно ли блогеров и «инфоциган» обязать вернуть деньги за некачественные инфопродукты?

Откуда у блогеров миллионы?

Какие законодательные инициативы готовятся относительно блогеров и «инфлэенсеров»?

Участники пресс-конференции:

Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков;

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков; Ирина Екимовских, эксперт при Министерстве экономики, Член Общественного совета Минфина Свердловской области

эксперт при Министерстве экономики, Член Общественного совета Минфина Свердловской области Яна Журавлева, психолог, член Ассоциации Спикеров СНГ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

