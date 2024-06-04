«До восьми лет»: Банкротство не спасет Блиновскую от уголовного наказания

«У Блиновской есть перспектива получить приговор от пяти до восьми лет. С учетом СИЗО и примерного поведения она через некоторое время выйдет, но перспектива обвинительного приговора есть. По-хорошему шесть-семь лет, можно больше, но меньше вряд ли. Это не какой-то показательный процесс, а объективная реальность. Люди, которые за гораздо меньшие деньги получали большие сроки, есть, их много. Избежать наказания не поможет ни банкротство, ни возмещение ущерба и выплата штрафов – ничего уже не сработает», - заявил он.

В свою очередь эксперт при Министерстве экономики, член Общественного совета Минфина Свердловской области Ирина Екимовских пояснила, что Блиновская не избавится от долгов перед налоговой, признав себя банкротом.

«Кажется, сейчас поздно подавать заявление о банкротстве, поскольку оно может наступить автоматически, его может инициировать налоговый орган. Банкротство не является спасением или каким-то путем решения. Некоторые предприниматели говорят: «Начислят налоги, уйду в банкротство». Но это не значит, что спишутся долги», - сообщила она.

Ранее эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в беседе с «Радиоточкой НСН» также пояснил, что процедура банкротства позволит списать кредиты, заемы, долги по ЖКХ, но не спасет от субсидиарной ответственности. Если же с блогера все же спишут долги, это может вызвать волну подобных махинаций с участием других инфобизнесменов.

