«Скрывают доходы»: Кирьянов призвал не доверять блогерам в запрещенных соцсетях

«Интернет четко разделился на дружественное и недружественное пространство по отношению к России. Блогеры, которые избегают использования отечественных площадок, либо не используют их вообще, пытаются перевести подписчиков на запрещенные, откровенно недружественные ресурсы, заставляют пользоваться VPN-сервисом – это плохой сигнал. Речь далеко не об удобстве и популярности, это попытка скрыть доходы, полученные незаконным путем, замаскироваться под иностранную юрисдикцию. Присутствие в российском сегменте для пользователя должно быть плюсом. Также надо сверяться с другими позициями, чтобы были реестры, маркировка, лицензия», - сказал он.

Ранее Кирьянов рассказал, что в России до конца 2024 года намерены принять несколько законов, регулирующих работу блогеров. По его словам, на особом контроле важно держать и рекламодателей, напоминает «Радиоточка НСН».

