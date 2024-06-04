«Скрывают доходы»: Кирьянов призвал не доверять блогерам в запрещенных соцсетях
Блогеры, которые стремятся увести аудиторию в иностранные соцсети, маскируются под иностранную юрисдикцию, рассказал депутат Артем Кирьянов.
Председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что отказ блогеров от российских соцсетей в пользу запрещенных площадок может свидетельствовать о желании скрыть часть доходов.
«Интернет четко разделился на дружественное и недружественное пространство по отношению к России. Блогеры, которые избегают использования отечественных площадок, либо не используют их вообще, пытаются перевести подписчиков на запрещенные, откровенно недружественные ресурсы, заставляют пользоваться VPN-сервисом – это плохой сигнал. Речь далеко не об удобстве и популярности, это попытка скрыть доходы, полученные незаконным путем, замаскироваться под иностранную юрисдикцию. Присутствие в российском сегменте для пользователя должно быть плюсом. Также надо сверяться с другими позициями, чтобы были реестры, маркировка, лицензия», - сказал он.
Ранее Кирьянов рассказал, что в России до конца 2024 года намерены принять несколько законов, регулирующих работу блогеров. По его словам, на особом контроле важно держать и рекламодателей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru