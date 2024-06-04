«Покупают результат»: Психолог заявила, что тревожные люди чаще выбирают онлайн-курсы
Мужчины чаще женщин приобретают онлайн-обучение, рассказала психолог Яна Журавлева.
Чаще всего онлайн-курсы покупают тревожные люди, заинтересованные в быстром результате, заявила в пресс-центре НСН психолог, член Ассоциации Спикеров СНГ Яна Журавлева.
«По статистике курсы покупает 52% мужчин и чуть меньше женщин в возрасте от 21 до 45 лет. Если говорить о психологическом портрете, курсы чаще приобретает человек тревожный. Не закончив одно обучение, он покупает второе. Легко принимает решение о покупке курса. Тревожность заглушается покупкой – у человека ощущение, что он купил не курс, а результат. Проще всего побудить купить в сегменте низкого чека. В Москве человеку просто расстаться с суммой до пяти тысяч, он даже не заметит, куда делись деньги», - сказала она.
Ранее психолог также сообщила «Радиоточке НСН», что отсутствие отзывов, YouTube-канала и неподтвержденная экспертность автора курса являются основным доказательством некачественного обучения, в этом случае стоит отказаться от покупки.
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