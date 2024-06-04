«Вредные советы Блиновской»: Дробление бизнеса назвали главным налоговым риском

«В течение четырех-пяти лет основной фокус государства был на борьбе с компаниями-однодневками, теми, кто рисует НДС, использует серый НДС, чтобы рисовать вычеты. Сейчас количество таких компаний кратно уменьшилось. Сегодня налоговый риск номер один - дробление бизнеса. Есть различные формы льготных систем налогообложения для малого бизнеса. В частности, патентная система для компаний с выручкой до 60 миллионов рублей. Юридически понятие «дробление бизнеса» не закреплено, сейчас государство работает над этим. Если есть один производственный процесс, он искусственно раздроблен на несколько юрлиц, государство посчитает это фиктивной регистрацией ООО и ИП, в результате будут доначислены налоги с общей системой налогообложения, что и произошло в деле Блиновской. Всего в ее деле фигурирует 18 юрлиц и 3 ИП», - заявила она.

По словам эксперта, налоговые органы тщательно изучили деятельность компаний Блиновской, на данный момент результат проверки находится в открытом доступе и может выступать «вредными советами» или инструкцией, как делать не следует.

«Когда лица трудоустроены на одном ООО, а фактически выполняют обязанности на другом. Когда их трудоустраивают в Мурманск, а на собеседование они приходят в Москва-Сити. Много критериев, которые подтверждают – неважно, как вы оформили документы и где зарегистрировали юрлицо, которое будете пытаться использовать для схем. Важно, что говорят сотрудники, где они фактически трудоустроены, получают зарплату, кто им дает задания, что они размещают в соцсетях. Много факторов, которые говорят о деятельности компании, а не о том, что оформлено в документах», - подытожила Екимовских.

Ранее блогер и создательница марафонов Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей долгов по налогам. Как рассказала судья в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, защита блогера считает, что суд не учел факт погашения блогером задолженности рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

