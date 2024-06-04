«Маркировать и блокировать»: Кирьянов призвал создать черный список блогеров-должников

«Было бы правильно о блогерах, которые уже попали в зону внимания государства и имеют официальные задолженности, предоставлять публичную информацию, специальную маркировку в СМИ. Роскомнадзор и прокуратура должны иметь право на блокировку страниц такого блогера, пока не оплачены долги. Также должно быть право накладывать временный запрет на заключение договоров о размещении рекламы. Все это важно осуществлять во внесудебном порядке, потому что мы знаем, что суды могут идти долго», - сказал он.

Как добавил депутат, важно также решить вопрос с нелегальной рекламой, которую блогеры размещают на своих страницах.

«Нужен черный список блогеров, которые занимаются нелегальной рекламой. Нелегальная реклама – все, что касается казино и незаконного букмекерства. Должна быть амнистия по незаконной рекламе. Но после этой амнистии жизнь, не начатая с чистого листа, будет считаться прожитой зря. Это вопрос не штрафа, а другой ответственности», - заключил он.

Ранее Кирьянов также рассказал, что в России до конца 2024 года намерены принять несколько законов, регулирующих работу блогеров. По его словам, на особом контроле важно держать и рекламодателей, напоминает «Радиоточка НСН».

