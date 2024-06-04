«Маркировать и блокировать»: Кирьянов призвал создать черный список блогеров-должников
Важно создать механизм, который позволил бы до суда ограничивать работу блогеров с задолженностью перед налоговой, сообщил НСН Артем Кирьянов.
Информация о блогерах, которые имеют задолженность перед налоговой, должна быть публичной, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Было бы правильно о блогерах, которые уже попали в зону внимания государства и имеют официальные задолженности, предоставлять публичную информацию, специальную маркировку в СМИ. Роскомнадзор и прокуратура должны иметь право на блокировку страниц такого блогера, пока не оплачены долги. Также должно быть право накладывать временный запрет на заключение договоров о размещении рекламы. Все это важно осуществлять во внесудебном порядке, потому что мы знаем, что суды могут идти долго», - сказал он.
Как добавил депутат, важно также решить вопрос с нелегальной рекламой, которую блогеры размещают на своих страницах.
«Нужен черный список блогеров, которые занимаются нелегальной рекламой. Нелегальная реклама – все, что касается казино и незаконного букмекерства. Должна быть амнистия по незаконной рекламе. Но после этой амнистии жизнь, не начатая с чистого листа, будет считаться прожитой зря. Это вопрос не штрафа, а другой ответственности», - заключил он.
Ранее Кирьянов также рассказал, что в России до конца 2024 года намерены принять несколько законов, регулирующих работу блогеров. По его словам, на особом контроле важно держать и рекламодателей, напоминает «Радиоточка НСН».
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