«До 500 миллиардов в год»: Депутат Кирьянов рассказал о планах регулирования блогосферы

«Не ошибусь, если мы в этом году примем ряд законов, серьезно корректирующих блогосферу с точки зрения контента и форматов работы. Сегодня сотни миллиардов рублей находятся в черной зоне. Думаю, 300-500 миллиардов в год, которые должны быть в бюджете Российской Федерации, туда не поступают. Работа по обелению блогосферы только начинается, мы видим только первые начисления», - сказал он.

Как добавил депутат, для дополнительного контроля за рынком важно также работать и с рекламодателями, которые обращаются за услугами к блогерам.

«Рекламодатель должен быть ограничен в расходовании своих рекламных бюджетов с точки зрения налогооблажения, рекламные бюджеты, которые проходят через серые схему не должны уменьшать налогооблагаемую базу. Также нужно ограничение с точки зрения административно-уголовной ответственности. Она возникает и без дополнительного регулирования: если рекламодатель подписывает невнятный договор на информационные услуги, потом какое-то число блогеров рассказывает про его продукцию, у государства нет наивности. Истории о том, что кто-то пользуется товаром и просто захотелось об этом рассказать не пройдут через фильтр, теневые схемы будут вскрываться. Интересно будет посмотреть за тем, как с виду приличная компания выводит деньги через обналичку, покупает криптовалюту, как это приходит в блогосферу и становится рекламой, это будем отдельно контролировать», - подытожил он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН», что блогеру Елены Блиновской может грозить до трех лет тюрьмы по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а также до двух лет за отмывание денег, однако, скорее всего, она возместит ущерб государству и избежит сурового наказания.

